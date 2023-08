Reggio Emilia, furto fallito al supermercato di via Sani

Reggio Emilia, 18 agosto 2023 – Ennesima azione dei ladri nel quartiere della stazione ferroviaria del centro storico di Reggio. Già nei giorni scorsi c’erano stati alcuni furti. E la scorsa notte è accaduto di nuovo, stavolta al supermercato Coop di via Sani. I ladri hanno forzato una porta laterale, ma è scattato subito l’allarme, che ha mobilitato gli operatori di un istituto privato di vigilanza e i carabinieri. Proprio il tempestivo arrivo di vigilantes e forze dell’ordine ha costretto i ladri a fuggire, senza riuscire a portare via nulla. E’ accaduto poco prima della mezzanotte. Il tentativo di intrusione ha però fatto attivare il sistema d’allarme collegato con un istituto di vigilanza che ha subito allertato il 112 con i malviventi che hanno desistito dai loro intenti, dandosi alla fuga prima dell’arrivo dei carabinieri. E’ stata poi verificata l’azione di scasso della porta laterale. Le ricerche dei ladri sono state avviate e restano in corso le indagini per poter risalire agli autori dell’intrusione.