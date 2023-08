Reggio Emilia, furto in negozio etnico in zona stazione

Reggio Emilia, 16 agosto 2023 – Poco dopo l’una della scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Reggio sono intervenuti su richiesta di un istituto di vigilanza privato per il sopralluogo di un furto in un market etnico, il negozio “Asia e Africa Market”, in via Umberto Ceva, in città, nei pressi della stazione storica cittadina. I militari dell’Arma hanno verificato che i ladri, poco prima, avevano forzato la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale per poi puntare al fondo cassa. Si sta controllando se vi siano altri ammanchi tra la merce esposta o in deposito nel negozio. E’ stata la guardia giurata a notare segni di scasso alla porta, nel giro di controllo notturno. Nello stesso quartiere della stazione risulta essere stato preso di mira anche un altro esercizio commerciale, nei giorni scorsi, ma con il sistema d’allarme che ha messo in fuga i malviventi, evitando così il loro accesso al negozio. Negli ultimi giorni sono stati inoltre intensificati i controlli delle forze dell’ordine. I danni provocati al negozio di via Ceva sono in corso di quantificazione.