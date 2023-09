Reggio Emilia, giovane straniero denunciato per rapina

Reggio Emilia, 29 settembre 2023 – Ha minacciato la proprietaria mostrando un oggetto simile a una pistola, nascosto nella cintola dei pantaloni, per poi portarsi via l’incasso di giornata, per una somma di 400 euro. Una rapina avvenuta il 14 agosto in un salone di parrucchiera a Reggio. Grazie agli elementi forniti da un testimone (segnalando la targa dell’auto usata dal rapinatore per allontanarsi) e alle immagini delle telecamere interne all’esercizio commerciale, i carabinieri del Radiomobile sono risaliti a uno straniero di 22 anni, senza fissa dimora in Italia, denunciato per rapina aggravata. Vittima dell’episodio una donna di 49 anni, titolare del negozio preso di mira dal malvivente. Lo straniero si era avvicinato alla parrucchiera facendo intendere la possibilità di poter usare una pistola. Si era impossessato del denaro in cassa per poi fuggire in fretta. Lo straniero è risultato già noto per altri simili reati. Le indagini, grazie alla testimonianza di un cittadino e alla videosorveglianza interna ed esterno, hanno permesso di risalire al presunto autore della rapina.