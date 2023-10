Reggio Emilia, giovani sorelle tentato furto al supermercato

Reggio Emilia, 22 ottobre 2023 – Gli agenti della Squadra Volanti di Reggio sono intervenuti venerdì in un supermercato di via Tenni, in città, dopo la segnalazione di un furto in atto. I poliziotti hanno notato due giovani donne, poi risultate sorelle, di 14 e 22 anni, di origine straniera, che avevano tentato di rubare dei cosmetici e altri prodotti per il corpo, per un valore di 400 euro. Da una prima ricostruzione, le due giovani erano state notate dal personale di vigilanza dell’esercizio commerciale, con la richiesta di intervento della polizia quando si sono capite le loro reali intenzioni. Sono state fermate e segnalate alla magistratura reggiana (la maggiorenne) e al competente Tribunale dei minori (la più giovane) per tentato furto aggravato. La merce prelevata è stata recuperata e restituita ai responsabili del supermercato.