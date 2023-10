Reggio Emilia, gira con l'accetta in zona stazione

Reggio Emilia, 28 ottobre 2023 – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Reggio sono intervenuti nella zona della stazione storica cittadina dopo aver avuto segnalazione della presenza di un uomo armato di un’accetta. E’ stato individuato uno straniero di 31 anni, extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, che poco prima si era recato in Questura per denunciare il furto del telefonino. Ha esibito un documento scaduto. E quando questo particolare è stato fatto notare allo straniero, lo stesso ha reagito con stizza, estraendo l’accetta dai pantaloni, per poi allontanarsi verso la stazione. E’ stato rintracciato in via IV Novembre, dove davanti agli agenti ha continuato ad avere un comportamento aggressivo. Convinto a consegnare l’accetta ai poliziotti, lo straniero è stato poi accompagnato in Questura per essere denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, mentre l’accetta è stata posta sotto sequestro.