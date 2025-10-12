Reggio Emilia, grave dopo schianto in auto contro albero

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – Un grave incidente stradale si è verificato nella prima serata di domenica in via Marani, a Buco del Signore, a Reggio Emilia. Un’auto, dopo una sbandata, è finita contro una pianta, al lato della carreggiata. E’ accaduto poco dopo le 20. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando di via della Canalina, in quanto nell’abitacolo si trovava il conducente ancora bloccato tra le lamiere. Un pensionato di 78 anni è stato poi affidato alle cure del personale sanitario per essere sottoposto ai primi accertamenti per poi trasportarlo in urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova. Secondo le prime valutazioni, le sue condizioni risultavano essere piuttosto gravi.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi di legge e per regolare il traffico.