Reggio Emilia, grosso albero finisce su auto in transito

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 – E’ finito in ospedale per controlli sanitari un uomo che era alla guida di una autovettura, in transito nel pomeriggio in via Passo Buole, a Reggio Emilia, non distante dalla struttura sanitaria del Santa Maria Nuova. Una visita che si è resa necessaria dopo essere rimasto coinvolto in un incidente provocato dalla caduta improvvisa di una grossa pianta, che si trovava proprio in un’area di proprietà dell’ospedale, ovvero dell’Azienda sanitaria locale. L’auto di passaggio è stata centrata in pieno dall’albero in caduta, per fortuna senza provocare gravi conseguenze alla persona a bordo. Sono arrivati non solo l’ambulanza, ma anche i vigili del fuoco e la polizia locale per eseguire i rilievi di legge. Sono frequenti le cadute di piante, spesso a causa di una carente manutenzione nel tempo del verde pubblico e privato. Solo con adeguati controlli e costante manutenzione è possibile garantire una maggiore sicurezza, anche per evitare un graduale peggioramento della situazione che poi porta all’abbattimento totale di numerosi alberi, in quanto considerati “pericolosi”.