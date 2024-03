Reggio Emilia, i parchi tornano a essere piazze di spaccio

Reggio Emilia, 16 marzo 2024 – Finiscono nuovamente all’attenzione carabinieri i parchi pubblici di Reggio Emilia., tornati a essere molto spesso teatro di spaccio di droga. L’identificazione di tre giovani, noti come assuntori di sostanze stupefacenti, ha permesso di individuare un giovane sospetto, che alla vista dei militari ha tentato di allontanarsi in monopattino, gettando via un involucro risultato contenere 56 dosi di stupefacente tra cocaina, eroina e crack. E’ stato arrestato un 37enne nigeriano domiciliato in città. È accaduto ieri pomeriggio in seguito a un controllo nella zona di via Melato, al parco Olimpia. Lo straniero è stato trovato in possesso di oltre 16 grammi (suddivisa in 36 dosi) di crack per un peso complessivo di 10 grammi (suddiviso in 10 dosi) ed eroina per un peso complessivo di 6 grammi (suddivisa in 10 dosi). Negativa, invece, la perquisizione nell’abitazione occupata dal 37enne nigeriano. Un’attività che conferma i sospetti dei carabinieri sul fatto che i parchi pubblici siano tornati ad essere frequentati da pusher come avveniva negli anni Novanta, dove proprio le aree verdi attrezzate era ogni giorno teatro di vere e proprie guerre tra bande rivali per la gestione della piazza di spaccio, culminate anche con gravi fatti di sangue come omicidi e tentati omicidi soprattutto nel Parco del Popolo, il più vasto presente a Reggio Emilia.