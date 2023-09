Reggio Emilia, i veri tifosi devono isolare i facinorosi

Sono un tifoso di Reggiana, Milan e Nazionale, se si vince ho piacere, se si perde non mi strappo i capelli questo è lo sport. Ho letto il manifesto delle Teste Quadre che invitavano i tifosi ad andare a Parma, anche senza biglietto, penso a protestare per il numero esiguo messo a disposizione. Se volevano protestare potevano farlo davanti alla Prefettura di Reggio, sarebbe stato meglio. Ho seguito alla radio la cronaca della partita con diverse interruzioni dovute al lancio di razzi sul campo partiti dal settore granata, non saranno state le Teste Quadre ma teste calde sì...

Mi chiedo se i veri tifosi non riescano a isolare questi pseudo tifosi facinorosi che stanno in mezzo a loro. Consiglio anche alle Teste Quadre di preparare un nuovo manifesto perché la prossima volta in trasferta non andranno né in 1500 né in 1200... Mi illudo che questo sconcio, che purtroppo alligna a tutte le latitudini, sia estirpato nella mia città che è piena di tifosi intelligenti. Tralascio un commento sul viaggio in treno e su quanto accaduto, sarebbe stucchevole.

Valter Salsi