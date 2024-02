Reggio Emilia, il grazie dell'Ausl per donazioni anti Covid

Reggio Emilia, 16 febbraio 2024 – Durante l’emergenza sanitaria Covid un gruppo di aziende formato da Mbs Srl, Csf Inox Spa e Omac srl hanno donato alla struttura di Geriatria del Santa Maria Nuova di Reggio una somma totale di 150 mila euro. E ora i vertici dell’Azienda Usl hanno voluto ringraziare per questo gesto accogliendo il ceo del gruppo Andrea Ferrari, accolto dal direttore generale Cristina Marchesi, dal diretto medico Luca Sircana, dai dirigenti sanitari Mirco Lusuardi e Maria Luisa Davoli. Grazie alle somme donate sono stati acquistati, nel corso di un triennio, strumenti per la gestione clinica del paziente Covid in fase acuta quali ventilatori, apparecchiature di monitoraggio, saturimetri, termometri, misuratori pressione oltre che ausili indispensabili alla mobilizzazione precoce. Queste acquisizioni hanno efficacemente supportato l’operatività nella gestione quotidiana e in emergenza del reparto di Geriatria e quando necessario anche altri reparti, ad esempio il settore ortogeriatrico.