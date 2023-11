Reggio Emilia, il pensionato derubato ricevuto dal Questore

Reggio Emilia, 20 novembre 2023 – Nei giorni scorsi era stato derubato del borsello, appoggiato a un tavolo, mentre stava mangiando all’interno di un centro commerciale di Reggio. Gli autori del furto erano due giovani minorenni. Nel rincorrerli, la vittima – un pensionato – era caduto a terra, riportati traumi vari. Le immediate indagini, svolte dalla Questura reggiana hanno consentito, in breve tempo, di identificare i due presunti autori del furto. Entrambi i minori, residenti nel Reggiano, sono stati segnalati alle competenti autorità per il reato di furto aggravato. Uno degli indagati in Questura ha indicato dove era stata gettata parte delle refurtiva che, così, è stata recuperata dagli investigatori della Squadra Mobile. Uno dei due minori sottoposti ad indagine, peraltro, era già noto perché emerso in contesti di devianza minorile e, in particolare, in alcuni episodi di danneggiamento in centro a Reggio. La vittima del furto è stato ricevuto dal questore, Giuseppe Maggese, il quale ha voluto incontrare il derubato. A lui è stata restituita la parte del bottino che è stata recuperata.