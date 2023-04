Reggio Emilia, il robot-chirurgo Cori ha già fatto 20 operazioni

Reggio Emilia, 14 aprile 2023 – L’intelligenza artificiale applicata in chirurgia. L’ultima eccellenza in sanità arriva alla Casa di Cura Villa Verde, dove proprio nei giorni scorsi è stato consegnato il robot ’Cori’, l’intelligenza artificiale che che supporta l’équipe di Chirurgia Ortopedica, diretta dal dottor Gianluigi Sacchetti, negli interventi più complessi (monocompartimentali, totali e revisioni) di impianto protesico di ginocchio e in un prossimo futuro dell’anca.

A pochi giorni dal suo arrivo, il dottor Sacchetti, specializzato in Ortopedia e Traumatologia, coadiuvato dal dottor Filippo Bolzani, dal dottor Emanuele Argentini e dal dottor Claudio Gheduzzi, ha già eseguito una ventina di interventi su pazienti la cui indicazione clinica richiedeva l’esecuzione dell’impianto protesico con l’utilizzo del robot. Guidato dalle mani esperte degli ortopedici, la cui esperienza e manualità resta fondamentale, il sistema Cori utilizza i dati raccolti durante l’inizio della procedura chirurgica (fase di pianificazione) per generare un modello computerizzato della superficie del ginocchio del paziente da rimodellare per accogliere l’impianto, assicurando maggior precisione, maggior accuratezza e un più alto grado di personalizzazione dell’intervento.

"Il robot Cori è composto da uno strumento chirurgico computer-assistito, dotato di un manipolo a controllo manuale (aptico) con una fresa ad alta velocità che rimodella e non taglia l’osso associato ad un software di pianificazione chirurgica che, grazie ad un’apposita penna digitale, effettua in tempo reale il bone-morphing della parte anatomica, evitando così il consueto esame TAC pre-operatorio, e restituendo un’immagine tridimensionale molto più fedele alla realtà" spiega il dottor Sacchetti.

"Si tratta quindi di un unico apparecchio intelligente e versatile che consente la pianificazione chirurgica, la navigazione intra-operatoria e la visualizzazione tridimensionale del ginocchio per modellarne la superficie – aggiunge il dottor Sacchetti – il sistema Cori traccia, infatti, la posizione della fresa chirurgica istante per istante per controllare che la geometria dell’impianto venga rispettata, disabilitando il taglio in caso di incongruenze".

In tutta la Regione Emilia Romagna sono in uso soltanto altri quattro robot di questo tipo. Villa Verde, insieme all’Ospedale Rizzoli di Bologna, è tra le prime strutture a investire sulla tecnologia robotica assistita.