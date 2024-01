Reggio Emilia. Il Sulpl: "Polizia locale da valorizzare"

Reggio Emilia, 5 gennaio 2024 – La segreteria provinciale del Sulpl, sindacato di polizia locale, segnala come spesso amministratori pubblici reggiani “tendano a rivolgersi alle forze di polizia nazionali bypassando funzioni che possono svolgere anche le polizie locali”. Si ritiene, dunque, che la polizia locale non sia “adeguatamente valorizzata”. “Tutte le funzioni devono essere valorizzate – dicono dal Sulpl – ma ci dispiace prendere atto che ci sono Comuni della nostra provincia in cui non sempre è così. Nei prossimi giorni il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, quale referente provinciale di Anci riceverà una nostra richiesta di incontro per sensibilizzare tutte le amministrazioni ad una maggiore consapevolezza di tutte le funzioni che possono essere svolte dalle polizie locali della provincia di Reggio Emilia. Su questa tematica chiediamo il supporto di tutti i comandanti di corpi e servizi di polizia locale, che che molto spesso si interfacciano con i vari sindaci”.