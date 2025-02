Reggio Emilia, in arrivo 25 giovani carabinieri

Reggio Emilia, 11 febbraio 2025 - Sono entrati in servizio anche a Reggio Emilia i neo carabinieri assegnati dal comando generale alla Legione Emilia-Romagna, distribuiti nelle nove province di competenza e provenienti dal 143° corso, intitolato a Domenico Bondi. I giovani militari vanno a rinforzare le stazioni dell’Arma territoriale. Proprio come sta avvenendo anche in altri territori della Penisola. Per quanto riguarda la realtà reggiana, sono stati assegnati 25 militari: tredici uomini e dodici donne. “Siamo orgogliosi di accogliere questi nuovi carabinieri – il saluto del generale di brigata, Enrico Scandone – i quali ci permetteranno di intensificare le quotidiane attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. I neo carabinieri garantiranno un ulteriore aumento della percezione di sicurezza, oltre che facilitare la reciproca collaborazione con i cittadini”. L’arrivo dei giovani militari non potrà che favorire i progetti di aumento della sicurezza sul territorio, in particolare nelle nuove “zone rosse” della città, oltre che in altre aree della provincia, tra cui il distretto correggese, dove da tempo si chiede la trasformazione della locale stazione in una “tenenza”, con maggiore personale a disposizione, soprattutto per i servizi esterni di vigilanza e prevenzione crimine.