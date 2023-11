Reggio Emilia, in carcere per possesso di oggetti da scasso

Reggio Emilia, 3 novembre 2023 – Aveva tentato di rubare una bicicletta, in sosta in una rastrelliera. E una volta fermato dai carabinieri, di fronte alla decisione della proprietaria del veicolo di non sporgere denuncia, il ladro se l’era cavata senza conseguenze. Ma nel corso dei controlli, i militari dell’Arma avevano trovato un uomo di 58 anni, residente a Reggio Emilia, in possesso di grimaldelli ed oggetti da scasso. E per questo era stato denunciato. Fatti accaduti nel maggio di otto anni fa. L’iter giudiziario è proseguito, con la condanna a sei mesi di arresto che nel maggio 2020 è stata sospesa di fronte alla richiesta dell’uomo di accedere a una misura alternativa al carcere. Richiesta respinta con revoca della sospensione della pena, che ha fatto emettere l’ordine di carcerazione da parte dell’Ufficio esecuzioni penali del tribunale di Reggio. Ieri il provvedimento è stato consegnato ai carabinieri della caserma cittadina: i militari hanno rintracciato il condannato, il quale è stato portato in caserma e poi in carcere, per espiare la pena.