Reggio Emilia, in cella il ladro "seriale" del centro commerciale

Reggio Emilia, 5 agosto 2023 – Tra il 2011 e il 2016 si è reso responsabile di vari reati (inosservanza agli obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale, dell’inosservanza al foglio di via obbligatorio dal comune di Bologna, e di due episodi di furto aggravato al centro commerciale L’Ariosto di Reggio), con le relative condanne – per otto mesi e 10 giorni di reclusione – diventate definitive. I reati erano stati commessi tra le province di Foggia, Bologna e Reggio. Per competenza territoriale dell’ultima condanna, è stato l’Ufficio esecuzioni penali reggiano a emettere il provvedimento di arresto, eseguito dai carabinieri della caserma di corso Cairoli. A carico del condannato, di 44enne, pendevano quattro sentenze: la prima emessa dal Tribunale di Foggia il 10 febbraio 2017, a 5 mesi di arresto per l’inosservanza alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; la seconda sentenza emessa dal tribunale di Bologna nel giugno 2016 e confermata dalla Corte d’Appello di Bologna divenuta irrevocabile il 3 marzo 2018, con 5 mesi d’arresto per l’inosservanza della misura di prevenzione del foglio di via del Questore che gli aveva inibito il rientro nel capoluogo bolognese per un periodo di tre anni; la terza sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nel 2018, divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2019, per furto aggravato di abbigliamento e generi alimentari, per 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 150 euro di multa; la quarta e ultima sentenza per furto di merce a Reggio. Ieri pomeriggio il destinatario del provvedimento è stato rintracciato dai carabinieri per essere portato in carcere a espiare la pena detentiva residua.