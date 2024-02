Reggio Emilia, in fiamme documenti all'acquedotto di via Gorizia: vigili del fuoco in azione

Reggio Emilia, 23 febbraio 2024 - Vigili del fuoco all’opera, verso le 9 di stamattina, per domare l’incendio divampato all’interno dell’ex casa del custode della struttura che ospita l’acquedotto Iren di via Gorizia, a Reggio Emilia. L’edificio in questione risulta attualmente disabitato. All’interno dell’edificio si trovano depositati documenti cartacei, pare senza particolare rilevanza e senza dati sensibili, di proprietà della società Iren.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con due squadre e l’autobotte, oltre agli agenti della Questura per gli accertamenti. Si sta cercando di chiarire l’esatta causa del rogo. Alla vista del fumo è scattato l’allarme. Operatori di Iren hanno subito aperto i cancelli per consentire l’immediato accesso ai vigili del fuoco. In breve tempo la situazione è stata rimessa in sicurezza. Non si registrano conseguenze alle persone.