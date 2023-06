Reggio Emilia in Soccorso degli Alluvionati, Progetto di Solidarietà per i Territori Colpiti

Il Reggio Approach arriva in soccorso degli alluvionati. L’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia Comunali, Reggio Children e Fondazione Reggio Children-’Centro Loris Malaguzzi’ sono pronti a mettere in atto il progetto di sostegno per i territori colpiti in Romagna. Due sono gli interventi concreti che hanno deciso di intraprendere: "A settembre partirà nelle nostre scuole la raccolta fondi per contribuire ai danni subiti dal Nido-Scuola Comunale “Ippodromo” di Cesena - spiega Gigliola Venturini, presidente dell’Istituzione Nidi e Scuole d’Infanzia Comunali - Nei Comuni di Modigliana (Forlì) e Cattolica (Rimini) metteremo a disposizione delle loro équipe educative le nostre competenze pedagogiche, in un lavoro di confronto per la creazione di laboratori e atelier". "Avevamo detto fin da subito che saremmo stati disposti ad aiutare la Romagna anche quando i riflettori si sarebbero spenti - ha detto ieri il sindaco e presidente Anci Emilia Romagna Luca Vecchi durante la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa - Vogliamo mettere a disposizione competenze, quelle in ambito educativo, che sono parte della storia della nostra città".

Ha aggiunto l’assessora a Educazione e sport, Raffaella Curioni: "Di questa iniziativa siamo particolarmente soddisfatti perché è partita dalla richiesta delle famiglie di organizzare qualcosa, e perché la risposta dei tre Comuni coinvolti è stata immediata nell’illustrarci le necessità".

Sono intervenuti durante la conferenza gli assessori Federico Vaccarini di Cattolica, Alice Lanciolli di Modigliana, Carmelina Labruzzo di Cesena.

"Le ondate subite hanno messo ancora più in crisi il nostro territorio - racconta l’assessora ai Servizi scolastici Lanciolli - Abbiamo riscontrato nei nostri bambini maggiore disagio e maggiore difficoltà emotiva".

Aggiunge il responsabile per Scuola e politiche educative Vaccarini parlando del progetto di solidarietà: "La collaborazione tra Comuni per finalità educative riveste un’importanza fondamentale nello sviluppo e nell’arricchimento della coesione sociale".

"Siamo dunque grati al sistema educativo del Comune di Reggio Emilia per aver intrapreso questa iniziativa che garantirà anche alle nostre scuole, e ai bambini, di poter presto riottenere i presidi essenziali per la crescita e la socializzazione di ciascuno di loro" ha concluso l’assessora ai Servizi Educativi per l’Infanzia Labruzzo.

Veronica Frasca