Reggio Emilia, incendio di materiale davanti alla discarica

Reggio Emilia, 13 novembre 2023 - Nella prima serata i vigili del fuoco di Reggio sono stati chiamati a un intervento per domare un incendio di masserizie all’esterno dell’isola ecologica di via Marro, in città. La squadra del 115 partita dal comando di via della Canalina ha impiegato alcune decine di minuti per riportare la situazione in sicurezza, evitando che l’incendio potesse estendersi ad altre strutture, dove oltretutto si trovava anche del materiale facilmente infiammabile. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della locale Questura per effettuare accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Non è stata chiarita la dinamica dell’episodio e neppure l’esatta causa del rogo. Non si esclude il dolo. Appena pochi giorni fa, non molto distante, un simile incendio si era verificato in un deposito apparentemente abbandonato, con il sospetto della presenza di senzatetto in quella zona, utilizzata forse come rifugio di fortuna. Sono in corso le indagini della polizia per cercare di chiarire quanto accaduto nell’area dell’isola ecologica, senza escludere alcuna ipotesi. Da chiarire perché il materiale è stato abbandonato all’esterno della discarica e per quale motivo sia stato poi dato alle fiamme.