Reggio Emilia, incontri aziendali contro la violenza sulle donne

Reggio Emilia, 15 dicembre 2023 - Nuovi incontri nelle imprese metalmeccaniche reggiane per diffondere la cultura contro molestie e violenze di genere. Si sono svolti alla Spal di Correggio e alla Simol di Luzzara, in collaborazione con Fiom e Unindustria. Luana Mazza, del sindacato Cgil, si dice soddisfatta dell’alta partecipazione agli incontri, che insieme all’iniziativa alla Kohler di Reggio ha permesso di contare oltre mille adesioni. Si tratta di appuntamenti che permettono di diffondere la cultura del rispetto e il contrasto alla violenza, partendo proprio dai luoghi di lavoro. Nei contratti aziendali firmati dalla Fiom negli ultimi mesi in molte aziende si prevedono miglioramenti economici, sul congedo parentale, ma anche sulla lotta contro uomini violenti. In tal senso diventa importante pure l’autonomia economica delle donne lavoratrici, che in questo caso hanno più possibilità di staccarsi da un rapporto ormai distrutto, che rischia di provocare gravi conseguenze. La Fiom, in fase di rinnovo dei contratti, ha richiesto percorsi di formazione obbligatoria per tutto il personale su queste tematiche, ritenendo che il prossimo contratto nazionale dovrebbe prevederlo per tutte le imprese.