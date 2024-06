Reggio Emilia, la droga nascosta sotto la ruota di un'auto

Reggio Emilia, 22 giugno 2024 – La zona della stazione storica, in centro a Reggio, continua a far registrare rinvenimenti e sequestri di droga. Anche ieri pomeriggio i carabinieri del comando cittadino, insieme alla squadra del quinto Reggimento di Bologna, in via Eritrea hanno notato sotto il pneumatico di un’auto in sosta un pacchetto in cui era contenuto un involucro in cellophane con dieci grammi di hashish. Ora si indaga per risalire all’identità del pusher chiamato a rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I luoghi in cui viene nascosta la droga continuano ad essere i più svariati: le piante dei parchi e le aiuole degli asili, i contatori del gas, dove nel recente passato i carabinieri nel reggiano hanno operato alcuni importanti sequestri. E poi le cassette degli attrezzi di strutture abbandonate, fori di vecchi sfoghi dei fiumi ei pneumatici delle auto in sosta. Fino ai pali della luce, dove appena qualche giorno fa sono stati rinvenuti circa 20 grammi di hashish. Quindi i luoghi utilizzati dagli spacciatori per nascondere la droga sono sempre diversi per evitare guai in caso di controlli delle forze dell’ordine.