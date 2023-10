Reggio Emilia, la Lega interroga sui treni elettrici

Reggio Emilia, 11 ottobre 2023 - Si torna a infiammare la polemica politica sull’attivazione di treni elettrici sulle linee ferroviarie reggiane, pur se ancora in assenza dell’autorizzazione dell’Agenzia per la sicurezza. I consiglieri regionali leghisti Andrea Delmonte e Maura Catellani con una interrogazione chiedono spiegazioni alla Regione, ritenendo grave che la circolazione ferroviaria elettrica sulle linee reggiane “sia avvenuta fino a giugno senza le previste autorizzazioni all’esercizio della trazione elettrica”. Si chiede pure se Trenitalia Tper (che gestisce il trasporto delle linee) fosse a conoscenza della mancanza di autorizzazioni e, in caso affermativo, “quali siano le motivazioni per cui abbia consentito ai propri treni di circolare su linee ferroviarie senza il via libera”. Inoltre, i consiglieri chiedono di conoscere “se e quali provvedimenti si intendono assumere nei confronti di Fer a fronte delle irregolarità sanzionate dall’Agenzia per la sicurezza”. Da segnalare pure come ci siano stati viaggiatori che hanno invece accolto con favore l’introduzione anticipata dei nuovi treni, al posto di vecchi convogli diesel ormai “inadeguati, scomodi e spesso in avaria”.