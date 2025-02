Reggio Emilia, ladri in due bar di via Kennedy

Reggio Emilia, 9 febbraio 2025 - Doppia intrusione dei ladri nella notte nella zona di via Kennedy a Reggio. Verso le 2,15 un primo colpo al Virgin Bar, dove gli intrusi hanno cercato di forzare la porta, per poi scappare quando è entrato in funzione il sistema d’allarme. I malviventi si sono allontanati a mani vuote, lasciando i segni di scasso all’ingresso. E verso le 3,30 altro simile episodio, probabilmente ad opera delle stesse persone, che hanno agito in un altro locale pubblico della stessa zona. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata da un operatore della vigilanza privata, che ha scoperto come i ladri avevano infranto la parte bassa del vetro della porta d’ingresso per poter entrare all’interno dell’edificio, puntando al fondo cassa, portandosi via una somma quantificata in circa 500 euro. Sono in corso accertamenti per verificare se vi sia l’ammanco di altro materiale. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Accertamenti in corso pure sul tentato furto all'altro bar di via Kennedy.