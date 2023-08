Reggio Emilia, latitante da anni scoperto dalla polizia

Reggio Emilia, 6 agosto 2023 - Un controllo in via del Partigiano a Reggio, l’altra mattina, ha permesso agli agenti della Questura di identificare un uomo che era sprovvisto di ogni tipo di documenti. Lui e l’amico che era a bordo della stessa vettura sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Grazie ai rilievi foto-dattiloscopici effettuati da personale della Polizia Scientifica, a carico del soggetto di origine straniera e senza documenti, di 51 anni, è risultato essere destinatario di una nota di rintraccio inserita dalla Divisione Anticrimine della Questura di Perugia nel marzo del 2011, in seguito a un ordine di carcerazione di alcune settimane prima. L’uomo, colpito da condanna diventata definitiva nel 2007, è rimasto latitante per parecchi anni. Al termine degli accertamenti è stato arrestato e trasferito al carcere di Reggio. E’ inoltre risultato non essere in regola con il permesso di soggiorno e, dunque, denunciato anche per la violazione della relativa normativa sull’immigrazione.