Reggio Emilia, le associazioni gridano: “Rivogliamo il Discobus”

Reggio Emilia, 1 settembre 2023 - "Da fine settembre a metà maggio, dal 2008 al 2020, il Discobus nella nostra provincia ha percorso 300mila chilometri e trasportato 55mila persone".

Nel chiedere la creazione di un trasporto pubblico notturno Reggio Beve, Reggio Calling, Ristoratori Reggiani e Coalizione civica fanno un riferimento ben preciso, a dimostrare che la proposta non è campata per aria. Per portare la mozione in Consiglio comunale prende il via una raccolta firme, che si potrà sottoscrivere presso ‘Il guascone’, ‘Il tunnel’, ‘Gattaglio’s’, ‘Piccola bidoneria’, ‘La gargotta del Popol giost’, ‘Il nicchio’, ‘Bottega 39’, ‘Mangiamore’, ‘Lambruscheria bolle quadre’, ‘Spumanteria all’Opera’, ‘Herbe’, ‘La sete’ e ‘Rebell’ e anche al festival di Reggio Beve, dal 15 al 17 settembre al Circolo Arci Tunnel.

"La vidimazione dei documenti è richiesta dai protocolli e noi ci occuperemo di quella" precisa Dario De Lucia, consigliere di Coalizione Civica: "L'iniziativa però è di Bruno Ferrari e serve a dare una soluzione ai nostri ragazzi, viste anche le offerte delle altre città emiliane".

Stefano Corradi di Reggio Beve aggiunge: "Questa iniziativa non ha colore politico, siamo pronti a collaborare senza pregiudizi con chiunque voglia fare il bene della città". Bruno Ferrari di mestiere fa il professore: "Parlando con i ragazzi è emerso più volte questo grande problema dei trasporti e un servizio notturno aiuterebbe anche le famiglie".

"Federico Riccò, rappresentante di Ristoratori Reggiani, insiste sul tema parcheggi: "Già ce n'erano pochi prima, poi ora che si sta chiudendo il centro è importante rafforzare i parcheggi scambiatori. Soprattutto i più vicini al centro, Polveriera e Cecati, dovrebbero avere navette e servizi notturni, almeno fino alle due". Marta Danova di Reggio Beve aggiunge: "La sicurezza stradale sarebbe un vantaggio fondamentale ma sarei rassicurata anche in quanto donna, visti anche gli ultimi casi di cronaca".