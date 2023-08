Reggio Emilia, lite nel parcheggio per un video col cellulare

Reggio Emilia, 3 agosto 2023 – Infastidito dal trovarsi nell’area in cui una coppia stava filmando con il telefonino cellulare, un uomo di 61 anni ha avuto in breve diverbio verbale con gli occupanti di un’autovettura, nel parcheggio di un supermercato di Reggio. Poi, quando il 61enne è tornato alla sua auto, ha voluto filmare la targa dell’auto della coppia. A quel punto è stato il conducente, un uomo di 44 anni, a sentirsi infastidito: ha effettuato la retromarcia, è sceso dalla vettura e si è avvicinato al 61enne, tentando di aprire con forza la portiera dell’auto, nonostante la resistenza opposta dall’interno. Nel parapiglia il 61enne ha sbattuto la spalla, provocandosi lesioni guaribili in tre giorni. La vicenda è finita all’attenzione dell’autorità giudiziaria, con i carabinieri di Reggio Santa Croce che hanno denunciato il 44enne per lesioni aggravate. Il 61enne, accorgendosi di essere video ripreso da una passante, aveva chiesto di cessare la videoripresa, altrimenti l’avrebbe denunciata. Ne è nato un diverbio, poi sfociato con il ferimento, preceduto da un pugno sul tettuccio della vettura da parte del 44enne, il quale chiedeva alla vittima di scendere dall’auto. Il ferito, una volta dimesso dal pronto soccorso, referto medico alla mano si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia.