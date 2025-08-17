Litiga con la vicina e la minaccia con la motosega

Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
17 ago 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Paura a Reggio Emilia, l'uomo denunciato anche per aver squarciato il pneumatico di una vettura

Una donna ha segnalato al centralino della polizia che un vicino era sotto casa, minacciandola con una motosega.

Reggio Emilia, 17 agosto 2025 - Ha rischiato di degenerare, nel giorno di Ferragosto, una lite avvenuta all’esterno di un’abitazione di via Maramotti, a Reggio Emilia. Una donna ha segnalato al centralino della polizia che un vicino era sotto casa, minacciandola con una motosega.

Gli agenti della Volante più vicina alla zona si sono subito portati sul posto, rintracciando un uomo di 26 anni, italiano, già noto alle forze dell’ordine, che alla vista dei poliziotti ha gettato a terra l’arnese da lavoro. Una volta riportato alla calma, è stato possibile ricostruire i fatti: si sarebbe trattato di un diverbio legato a questioni di vicinato e che il 26enne, in preda a momento d’ira, aveva anche squarciato con la motosega uno dei pneumatici dell’autovettura della donna con la quale c’era stata la lite.

A quel punto l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura cittadina e, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato. La motosega trovata in possesso del 26enne, come prevede la prassi, è stata posta sotto sequestro.

