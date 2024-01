Reggio Emilia, l'omaggio dei vigili del fuoco alla Madonna dorata

Reggio Emilia, 1 gennaio 2023 – Il nuovo anno è iniziato a Reggio Emilia con il tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla statua della Madonna dorata collocata sul tiburio della cattedrale, nel centro storico cittadino. La preghiera di affidamento a Maria Santissima, Madre di Dio, nella Giornata Mondiale per la Pace, è stata guidata dall’Arcivescovo della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, monsignor Giacomo Morandi. Alle 17.45, i vigili del fuoco della sede centrale di via della Canalina hanno deposto la corona floreale con l'utilizzo dell’autoscala. Durante la celebrazione è stata letta la memoria storica dell’immagine dorata e alcuni brani tratti dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale per la Pace. È ormai il sedicesimo anno che i vigili del fuoco partecipano a questo solenne atto di affidamento a Maria. Nella stessa piazza la sera precedente, per San Silvestro, si è svolta la festa pubblica del veglione di fine anno, con uno spettacolo che ha radunato numerosi cittadini, sfidando anche la pioggia caduta nel passaggio tra il 2023 e il 2024. In città erano stati vietati i fuochi d'artificio: un divieto che, come prevedibile, non è stato affatto rispettato.