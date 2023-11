Reggio Emilia, l’uomo dei meme è un fenomeno sui social. “E il sindaco sta al gioco"

Reggio Emilia, 13 novembre 2023 – Ventitre anni, una faccia irriverente, una risata contagiosa e una marea di idee in testa. Stiamo parlando di Salvatore Cusimano, di Montecchio, conosciuto da tutti come il Meme Reggiano, o almeno dai 23mila follower che lo seguono sui social.

Sono ormai virali nella nostra provincia e in quelle limitrofe i “meme” che Salvatore si inventa traendo spunto dall’attualità locale e i tormentoni dei ragazzini: "Ideare e realizzare questi contenuti mi impegna tantissimo, quasi 12 ore al giorno. Devo rimanere sempre aggiornato sulle ultime notizie, per scegliere la storia più interessante su cui inventare qualcosa. Da qualche mese ho affiancato a Instagram, su cui sono presente dal 2017, anche TikTok e quindi ora il lavoro è raddoppiato".

Tra le stories più gettonate ci sono i dialoghi in dialetto arsàn tra due vecchietti: Ines, che cerca di conquistare Ermes, coetaneo che però ha già il cuore impegnato.

"Mi è venuta l’idea scoprendo un effetto di Instagram. Questo filone sta spopolando, come la Meme’s Cup, la gara tra i comuni della nostra provincia. Si è scatenata, soprattutto tra i giovani, una sana competizione tra campanili. Questa edizione è stata vinta da Albinea e sono andato a consegnare la coppa al vicesindaco, che è stato molto simpatico e disponibile".

A proposito di sindaci, il primo cittadino di Reggio Emilia Luca Vecchi appare spesso nei suoi post.

"Sono ormai tre anni che ci conosciamo, io gli riporto le domande dei ragazzi, ne nascono sempre gag divertenti. Lui sta al gioco e ormai si è creato un rapporto di confidenza".

Non punta troppo sulla politica, ma pensando a tre punti da inserire nel programma del futuro candidato per Sala del Tricolore, prima scherza e dice "Più erbazzone e meno rotonde", poi torna serio e aggiunge: "Battute a parte, di cose da fare ce ne sono: sistemare le strade e fare qualcosa per animare le serate, soprattutto nel weekend, del centro storico di Reggio, con buona pace dei residenti che magari non amano la movida".

Sull’erbazzone ha costruito un altro filone dei tuoi post.

"È vero, devo iniziare a pensare al prossimo Erbazzone Tour".

Ma le collaborazioni a cui terrebbe di più quali sono?

"Quella con Orietta Berti, sono mesi che dialogo con il suo manager e non vedo l’ora di incontrarla. Insieme potremmo fare grandi cose. E anche con la Reggiana Calcio, sarebbe un sogno che si avvera. Al momento ho già in atto alcune iniziative con la Pallacanestro Reggiana, ma mi piacerebbe avvicinare le nuove generazioni anche allo stadio".

Meme Reggiano è sul mercato anche come grafico e social media manager.

"Da qualche mese non lavoro più per l’azienda di grafica dove ero occupato e quindi cerco lavoro. Ho studiato all’istituto D’Arzo e spero che i social siano la mia professione. A proposito…cerco anche sponsor".

Si sbilancia meno sulla questione sentimentale e dice, sorridendo: "Instagram aiuta anche con le donne, ma non ho mai sfruttato molto la cosa. In giro qualche persona mi chiede un selfie, l’altro giorno mi è capitato anche con una signora cinquantenne, ma di solito sono ragazzini".

La famiglia, gli amici come vivono questa esposizione pubblica?

"Mi vedono felice e sono contenti, anche perché sono meme ironici che non danno fastidio a nessuno".

Tra progetti in cantiere c’è anche il commercio online del brand di abbigliamento Vez Clothing che produrrà felpe e magliette con grafiche della nostra città e una serata in cui incontrare di persona i follower che sarà organizzata a breve (info su @hangover_re).