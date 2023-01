Reggio Emilia: malore nel bar del figlio, muore l’ex bidella

Malore nel bar del figlio, muore l’ex bidella

Reggio Emilia, 5 gennaio 2023 – Ha suscitato grande cordoglio a Vezzano l’improvvisa morte dell’ex bidella Miria Ligabue deceduta all’età di 76 anni (nella foto). Miria ieri è stata colpita da un malore all’interno del bar ‘Il centro’ in via Roma Nord gestito dal figlio Michele Bedini nell’area del centro commerciale di Vezzano. La 76enne stava operando nella cucina del locale vezzanese situato non lontano dalla strada statale 63. La pensionata si è sentita male poco prima delle 13. È immediatamente scattato l’allarme per assistere Miria. La situazione di emergenza è apparsa subito grave e preoccupante. Il figlio ha praticato subito le manovre di rianimazione alla madre ed è stata attivata la centrale operativa del 118 che ha subito inviato, in codice rosso, sul posto un’ambulanza della Croce Rossa del comitato di Quattro Castella che ha operato assieme al personale dell’automedica di Reggio. Miria Ligabue è stata poi caricata in ambulanza per il trasporto verso l’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio, ma non c’è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari e dei volontari della Croce Rossa. La 76enne era molto conosciuta a Vezzano, il paese dove viveva. Nel passato aveva infatti a lungo lavorato come bidella alle scuole...