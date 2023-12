Reggio Emilia, maltratta il padre e aggredisce gli agenti

Reggio Emilia, 4 dicembre 2023 - Ieri mattina al centralino della Questura di Reggio è arrivata la richiesta di aiuto da un uomo di 55 anni, affetto da grave disabilità. Riferiva di presunte minacce del figlio, che lo doveva aver chiuso in una stanza senza telefono, senza cibo e pure senza energia elettrica. Sul posto, in una abitazione di viale Timavo, sono arrivati gli agenti. Qui è stato notato un uomo che si è chiuso a chiave in una stanza. E’ stato identificato un 28enne, poi convinto ad aprire la porta della stanza. Ma a quel punto si è lanciato contro gli agenti, tentando di colpirli con calci e pugni, tra minacce e offese. E’ stato poi fermato e riportato alla calma. Il giovane è stato denunciato a piede libero per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La situazione, come da prassi, verrà pure segnalata agli uffici competenti per poter adottare le soluzioni idonee a evitare ulteriori vessazioni ai danni dell’uomo con disabilità.