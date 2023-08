Reggio Emilia, marito violento allontanato dalla moglie

Reggio Emilia, 7 agosto 2023 – Sarebbe stata la gelosia nei confronti di sua moglie a scatenare la violenza di un uomo di 44 anni, con offese continue, minacce, spinte, sputi, schiaffi, afferrandola al collo dicendo “Io ti affogo”. La vicenda – condizionata dalla decisione della donna di separarsi proprio per i maltrattamenti che subiva da tempo – è sfociata in una grave sofferenza fisica e psicologica per la vittima, abitante a Reggio, la quale ha deciso di abbandonare la casa familiare e denunciare i fatti ai carabinieri. L’uomo, di origine campana, è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia, con l’aggravante di aver commesso il fatto anche alla presenza di figli minori. Alla denuncia si è aggiunta pure l'applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazione della donna e ai luoghi da lei frequentati. “Ti stacco la testa dal collo”, “Voglio vederti agonizzare”, “Ti brucio in auto”… alcune delle minacce rivolte alla donna. Fino a uno schiaffo mentre dormiva, dopo aver letto un semplice messaggio inviato alla donna da un collega di lavoro. Di recente, di fronte al rifiuto di accompagnarlo all’ufficio postale, la donna era stata offesa e minacciata.