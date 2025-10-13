Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

Giuseppe Tassi
Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’
ReggioEmilia
CronacaReggio Emilia, minacce con collo di bottiglia in zona stazione
13 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Reggio Emilia, minacce con collo di bottiglia in zona stazione

Fermato e denunciato un trentenne straniero nel corso di controlli in "zona rossa"

Controlli dei carabinieri

Controlli dei carabinieri

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Nuova serie di intensi controlli dei carabinieri nella “zona rossa” della stazione storica in centro a Reggio. A operare sono stati i militari del comando di corso Cairoli insieme a personale della Cio del Terzo reggimento Lombardia. Un trentenne di origine africana è stato sorpreso mentre, usando un collo di bottiglia, stava minacciando un’altra persona. Mentre un nigeriano quarantenne è risultato senza documenti ma in possesso di un coltellino. Venerdì in via Sani i militari hanno fermato uno straniero che mostrava un ingiustificato stato di ansia e insofferenza: non solo non aveva documenti per l’identificazione, ma aveva un cutter pronto all’uso. Per questo è stato denunciato. Mentre in via Chiesi i carabinieri sono intervenuti per una lite tra due stranieri di 30 e 38 anni. Il più giovane minacciava l’altro con un collo di bottiglia. Gli è stato intimato di gettare a terra quell’oggetto appuntito, per poi essere portato in caserma e denunciato per minaccia aggravata. 

