Reggio Emilia, minacce con collo di bottiglia in zona stazione

Reggio Emilia, 13 ottobre 2025 – Nuova serie di intensi controlli dei carabinieri nella “zona rossa” della stazione storica in centro a Reggio. A operare sono stati i militari del comando di corso Cairoli insieme a personale della Cio del Terzo reggimento Lombardia. Un trentenne di origine africana è stato sorpreso mentre, usando un collo di bottiglia, stava minacciando un’altra persona. Mentre un nigeriano quarantenne è risultato senza documenti ma in possesso di un coltellino. Venerdì in via Sani i militari hanno fermato uno straniero che mostrava un ingiustificato stato di ansia e insofferenza: non solo non aveva documenti per l’identificazione, ma aveva un cutter pronto all’uso. Per questo è stato denunciato. Mentre in via Chiesi i carabinieri sono intervenuti per una lite tra due stranieri di 30 e 38 anni. Il più giovane minacciava l’altro con un collo di bottiglia. Gli è stato intimato di gettare a terra quell’oggetto appuntito, per poi essere portato in caserma e denunciato per minaccia aggravata.