Reggio Emilia-Modena trionfa nel Trofeo delle Province 2025 di basket femminile

La selezione femminile di Reggio Emilia-Modena vince, con grande merito, l’edizione femminile 2025 del "Trofeo delle Province – Matteo Bertolazzi", riservata ai nati nel 2012 in Emilia-Romagna. Il vertiginoso ritmo delle ragazze in canotta bianca (foto), fra cui ben sette atlete reggiane che hanno dato il maggior contributo alla vittoria, ha schiacciato la fisicità della Romagna dominando tutto il match (20-9, 35-21, 47-29) per poi vincere 63-34. In semifinale la selezione aveva avuto la meglio su Bologna-Ferrara per 46-45. Reggio Emilia-Modena: Chiesi (Puianello) 7, Ferretti (Puianello) 9, Valeriani (Puianello) 15, Amoroso (Eagles Basket Luzzara) 6, Maioli 9, Rahmani, Touba, Bucca, Spinelli (Puianello) 2, Rusu 8, Leonardi (Arbor) 7, Muzzioli (Scandiano). All. Violi e Cavallo.

In campo maschile, terzo posto per la selezione di Reggio Emilia-Modena. Dopo la semifinale persa per 92-54 contro Bologna-Ferrara, la selezione con otto atleti reggiani sui dodici in campo, ha avuto la meglio di Parma-Piacenza per 92-52, con il ma tu deciso nella ripresa (39-30 all’intervallo). Reggio Emilia-Modena: Cambi 2, Fontana (San Polo) 14, Gallingani (Correggio) 5, Generali 2, Giroldini (Pall. Reggiana) 16, Malagoli (Novellara) 11, Malavasi (Novellara) 18, Mejri 10, Nasi (San Polo), Rota (Pall. Reggiana) 4, Superti (La Torre), Volpato 10. All. De Masi e Simonini.