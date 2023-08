Reggio Emilia, monopattino in carica provoca incendio in casa

Reggio Emilia, 23 agosto 2023 – Il corto circuito che si è verificato durante la fase di caricamento di un monopattino elettrico, all’interno di una abitazione, ha provocato un vasto incendio che ha danneggiato in modo serio un appartamento in via Fenulli, a Reggio. L’allarme alla centrale operativa del 115 è scattato poco dopo le due, quando è stato notato il rogo che stava interessando già una delle stanze. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco della caserma di via della Canalina per poter domare le fiamme. In breve tempo la situazione è tornata in sicurezza, pur se non è stato possibile evitare danni evidenti all’appartamento e l’annerimento della pareti del pianerottolo dell’edificio. Le cause risultano accidentali, dovute appunto a un problema tecnico verificatosi durante il caricamento del monopattino, che era collegato all’impianto elettrico dell’abitazione. Non risultano conseguenze alle persone.