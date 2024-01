Reggio Emilia, nei guai per botti e petardi in auto

Reggio Emilia, 5 gennaio 2024 – Nascondeva i botti di Capodanno nel bagagliaio dell’auto, in una scatola di scarpe. Ieri mattina, durante un controllo stradale, i carabinieri di Reggio Santa Croce hanno fermato un 32enne in via dei Gonzaga, a Villa Sesso, trovandolo in possesso di un ordigno di oltre cento grammi di peso, in carta di colore giallo senza scritte, un altro gioco pirotecnico, tre scatole con articoli esplodenti sprovvisti del marchio Ce, altri oggetti simili per un peso totale di 24 grammi. Non c’erano marchi identificativi sui prodotti e il 32enne non era in possesso delle autorizzazioni per il trasporto. E’ stato segnalato all’autorità giudiziaria per trasporto/detenzione di materie esplodenti senza licenza, omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti. Ovviamente il materiale è stato posto sotto sequestro. Il controllo era iniziato per una semplice verifica di patente e libretto, poi si è estesa anche all’autovettura quando i carabinieri si sono accorti di un nervosismo sospetto manifestato dal 32enne alla guida della vettura.