Reggio Emilia, novità e numeri della nuova Emergenza sanitaria

Reggio Emilia, 17 novembre 2023 - Un incontro pubblico sulle novità del sistema sanitario in materia di Emergenza-urgenza. E’ stato organizzato dalla Cisl Emilia centrale e Cisl Medici, con ospiti i vertici dell’Azienda Usl, nella sala di via Turri del sindacato. “La riorganizzazione per l’accesso ai pronto soccorso, alla guardia medica e alla medicina di continuità o la si fa con l’informazione o non la si può fare con i luoghi comuni su mancanza di medici, di investimenti, paure. Da qui la nostra richiesta – dice Rosamaria Papaleo, segretaria generale Cisl Emilia Centrale – di capire e studiare i numeri. Tra i nodi da sciogliere quello dei numerosi pazienti che arrivano al pronto soccorso con urgenza a bassa complessità, perché prima non sono riusciti ad avere le risposte necessarie in altri ambiti”. “La riforma sanitaria non nasce per problemi di bilancio – ha spiegato il direttore generale dell’Azienda Usl, Cristina Marchesi – ma il Covid ha accelerato il fenomeno già in atto della fuga di medici verso la pensione o verso il privato. Investimenti in sanità che ci sono stati e hanno portato, dopo la fusione ospedaliera, a disporre di 6 pronti soccorsi, 6 auto mediche, 6 auto infermieristiche, 27 postazioni di basi di soccorritori. Per mantenere questo sistema avremmo bisogno di cento medici, ma a settembre ne avevamo 57: di cui 33 sulle automediche a fronte di pochi interventi. Abbiamo pensato di rimodulare questi medici delle automediche sui pronto soccorso, in particolare Santa Maria, Guastalla e Castelnovo Monti ma per poterlo fare occorreva togliere i codici bianchi e verdi, le patologie non gravi”. E’ intervenuta anche Cinszia Gentile, direttore sanitario, spiegando le novità sulla Guardia medica: “L’ex guardia medica dal 2 ottobre è confluita nel nuovo Servizio di Continuità assistenziale, in un sistema che organizza meglio i professionisti per rispondere alle esigenze dei cittadini. La centrale riceve chiamate e fa triage telefonico: può erogare e chiudere prestazioni, può invitare il collega a visita domiciliare, può invitare il malato alla visita in ambulatorio o può chiamare il Pronto soccorso. Il medico della centrale per altro si avvale di un algoritmo gr azie al quale il paziente capisce quale delle tre strade adottare. Dieci le sedi per visite ambulatoriali e 8 le unità per le visite domiciliari con anche la possibilità di attivare tra un distretto e l’altro i medici per ricoprirsi a vicenda”. Da ottobre sono stati mediamente 1106 gli interventi nei giorni prefestivi (con punte di 1633), di cui 735 interventi telefonici che si risolvono in sette minuti, 344 visite ambulatoriali, 30 domiciliari. I sei pronto soccorso fanno mediamente 460 interventi al giorno.