Reggio Emilia, nuovo personale per le caserme dell'Arma

Reggio Emilia, 1 dicembre 2023 – Arrivano rinforzi nelle caserme dei carabinieri della provincia di Reggio Emilia. Nell’ambito di nuove assegnazioni di personale, infatti, sono quarantuno i nuovi carabinieri in arrivo sul territorio locale, di cui 14 donne. Si tratta di giovani militari che hanno seguito il percorso formativo comune di base, per poi specializzarsi a seconda della destinazione territoriale. Tutti sono stati formati nelle scuole dell’Arma dei Carabinieri di Torino, Velletri, Campobasso, Iglesias, Reggio Calabria. I nuovi carabinieri assegnati anche ai presidi territoriali della provincia contribuiranno ad accrescere i livelli di sicurezza garantendo rassicurazione sociale delle comunità rafforzando l’efficacia della rete dei servizi di prossimità al cittadino, rappresentati dalle 38 Stazioni una Tenenza e tre Compagnie dipendenti dal comando provinciale di Reggio Emilia. Importante anche l’assegnazione di una buona quota di personale femminile che sarà impiegata con priorità rispetto ai reati rientranti nella sfera del “codice rosso” per far sì che le vittime, grazie anche agli ambienti creati a Reggio e provincia nell’ambito del progetto denominato “Una stanza tutta per sé”, siano adeguatamente sostenute nel delicato e incisivo momento della denuncia di violenze e abusi e nel percorso verso il rispetto e la dignità della sua persona. Si tratta di attenzioni messe in atto al fine di consentire alla donna vittima di tali reati di sentirsi a proprio agio nel raccontare di volta in volta le emozioni negative vissute.