Reggio Emilia, nuovo sciopero per i dipendenti Lidl

Reggio Emilia, 17 luglio 2023 - Nuovo sciopero, oggi, per i dipendenti del Lidl di via Gramsci e via Piccard a Reggio, con un presidio per dar voce alle motivazioni che hanno portato i lavoratori all’astensione dal lavoro per due volte in poche settimane. “Le ragioni sono le stesse che ci spinsero a proclamare lo sciopero del 1° luglio scorso quando si scelse di protestare contro la decisione aziendale di aumentare ulteriormente gli orari di apertura, passando dalle 21 alle 21,30, e contro le condizioni di lavoro, più volte denunciate senza risposta e diventate oramai insostenibili, dovute principalmente ad una strutturale mancanza di personale”. Così Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs Uil provinciali spiegano il nuovo stop che hanno messo in campo insieme ai dipendenti Lidl. “L’azienda invece di prendere seriamente in considerazione le problematiche sollevate e una protesta che ha dovuto arrivare allo sciopero – continuano i sindacati – ha preferito rifugiarsi nel silenzio accompagnato da uno scarno comunicato che sostanzialmente disconosce i problemi segnalati dai lavoratori. Eppure la situazione per chi tutti i giorni si reca a lavorare è davvero ai limiti della sopportazione: file croniche alle casse, il rifiuto di concedere permessi personali anche se richiesti con largo anticipo e motivati, la mancanza di considerazione a priori per richieste di passaggio di livello ed in generale un ambiente che costringe a considerare l’emergenza come fosse la regola e non più l’eccezione. Bisogna avere il coraggio di mettere dei limiti a ciò che l’azienda pensa di poter fare, non è possibile impostare il proprio business sulla pelle e sulla salute delle persone, al contrario bisogna ripensare l’intero sistema e fare passi concreti verso scelte improntate ad un giusto equilibrio tra lavoro e vita privata delle persone”.