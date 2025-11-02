Reggio Emilia, occupa un garage e ferisce un carabinieri

Reggio Emilia, 2 novembre 2025 - Ha occupato abusivamente un garage, risultato essere pure un luogo di consumo di crack. E quando i carabinieri sono intervenuti al condomino di via Emilia Ospizio a Reggio, verso le 16 di venerdì scorso dopo la segnalazione di presenze sospette arrivate da alcuni residenti, un uomo di 38 anni, apparso sotto effetto di alcolici, ha manifestato un comportamento minaccioso verso i militari, armato di un taglierino e di un machete. Alla fine è stato bloccato e disarmato, per poi essere portato in caserma per accertamenti. Una volta rilasciato, però, in strada ha tentato di denudarsi, rappresentando pure un pericolo per il traffico, dimenandosi in mezzo alla strada. Nuovo intervento dei carabinieri, con la reazione del 38enne che ha portato al ferimento di uno dei militari, finito in ospedale per medicare una distorsione alla spalla, guaribile in cinque giorni. A quel punto l’uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.