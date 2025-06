Reggio Emilia ospita la finale mondiale di pattinaggio artistico

Ottocento atleti, oltre 400 altri addetti tra tecnici e dirigenti: stanno arrivando a Reggio in queste ore perché da questa mattina alle 8,30 il PalaBigi sarà teatro della manifestazione di pattinaggio artistico più importante nella storia delle rotelle reggiane, la finale delle Artistic International Series, il circuito internazionale targato World Skate, che convoglierà fino al 15 giugno, i migliori atleti del panorama mondiale. Media partner dell’evento è QN-Il Resto del Carlino.

Tecnicamente la struttura delle gare non è proprio semplice e dunque la parola va a uno dei principali organizzatori, Fabio Signorini di World Skate che ci illustra la settimana a venire.

"In pratica ci sono degli atleti già qualificati per la finale, otto tra Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores, Singolo maschile e femminile, Solo Dance, Coppie Artistico e Coppie Danza. Questi entrano in lizza da lunedì, ma tra oggi e domani, ci sono altri che cercano un posto nella finalissima a nove, diciamo che si giocano il preliminare".

Dopo la tappa argentina di Buenos Aires e la seconda disputata a Trieste, le gare reggiane diventano decisive, perché le categorie Junior e Senior devono ottenere il maggior punteggio per poter scalare il World Skate Ranking. Ranking che avrà un ruolo chiave per la griglia di partenza ai prossimi campionati mondiali di fine ottobre in Cina.

"Sì – continua Signorini – a Reggio ci saranno i migliori pattinatori del pianeta. Ci sono 26 nazioni: oltre a quelle europee, Stati Uniti e Canada per l’America del Nord, l’America latina praticamente al completo e poi la Costa d’Avorio per l’Africa, l’Australia, Israele e Cina per l’Asia e altre ancora".

Che spettacolo sarà? "Beh, con i migliori al mondo non si può sbagliare. Il prezzo di ingresso è di 15 euro a giornata e le biglietterie saranno aperte in prima mattina. Questo permetterà agli appassionati di seguire anche gli allenamenti mattutini e non solo le gare che comunque sono diverse al giorno".

Da lunedì, quindi, si entrerà nel vivo delle competizioni con la vera e propria fase finale che vedrà protagonisti maschi e femmine nelle varie specialità. In totale 24 titoli. Inoltre ci saranno anche i gruppi, al di fuori di queste classifiche, con atleti da tutta Italia.

"Beh, Reggio è una grande piazza per il pattinaggio a rotelle – chiude Signorini - quindi ci è sembrato importante sbarcare qui con una manifestazione di levatura mondiale".

Stamattina alle 8,30 si inizia con le Cadette Solo Freedance e tutte le giornate vedranno un inizio mattiniero, con gare che si protraggono anche sino alle 22. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla WorldSkateTv.

Claudio Lavaggi