Reggio Emilia ospiterà il Festival Placemaking Week Europe 2025: un evento di urbanistica e progettazione

Sarà la nostra città a ospitare l’edizione 2025 del Festival Placemaking Week Europe, l’evento europeo – che per la prima volta si terrà in Italia – dedicato a urbanistica e progettazione degli spazi pubblici. Dal 23 al 26 settembre prossimi Reggio Emilia accoglie la quinta edizione dell’annuale festival europeo dedicato alla progettazione urbana che riunisce più di 500 professionisti che lavorano nel campo del placemaking (creazione di luoghi per le persone) tra cui architetti, urbanisti, amministratori pubblici, ricercatori, leader di comunità provenienti da tutta Europa e oltre.

L’obiettivo è condividere le migliori pratiche e promuovere collaborazioni internazionali significative, contribuendo alla sperimentazione di strumenti e allo sviluppo di politiche innovative di intervento sullo spazio pubblico, a partire dai luoghi e dalle iniziative della città ospitante. L’evento prevede conferenze, workshop, panel di lavoro, visite e attività di placemaking in varie sedi della città.

Oltre Parco Innovazione – che ospiterà la sede centrale del festival – nei quattro giorni di iniziative saranno coinvolti tanti luoghi rigenerati della città, in cui verranno ospitati workshop e sessioni di lavoro (tra cui Laboratorio Aperto ai Chiostri di San Pietro, Polveriera, ex Mangimificio Caffarri, Binario 49, Musei Civici).

"Reggio ha ottenuto la candidatura a ospitare il festival grazie ai suoi temi più forti, come il civismo e la partecipazione che caratterizzano la nostra città – ha detto Davide Prandi, assessore alla Cura della città e alla Partecipazione –. Il festival sarà un’occasione per lavorare sul percorso che ci porterà a definite come vogliamo la Reggio del futuro. Lo faremo insieme agli appartenenti agli ordini professionali, ma anche al mondo dell’impresa perché è parte del tessuto della città".

Alla presentazione sono intervenuti anche Ramon Marrades e Charlot Schans, co-direttori di Placemaking Europe, Graziana Bonvicini e Francesca Salsi del servizio Partecipazione del Comune di Reggio Emilia.

I temi su cui si focalizzerà l’edizione della Placemaking Week a Reggio Emilia sono il rilancio dei centri storici, le caratteristiche di qualità, vivibilità e inclusività della città pubblica, la mobilità e le politiche che la città può mettere in campo per essere attrattiva e competitiva nel panorama europeo. Con l’anno nuovo inizierà ufficialmente la vendita dei biglietti, mentre ad aprile aprirà una chiamata pubblica alla quale potranno candidarsi professionisti e realtà interessate a presentare esperienze.

Stella Bonfrisco