Reggio Emilia per la pace: “Venerdì una fiaccolata contro la guerra in Ucraina”

Reggio Emilia, 21 febbraio 2023 – La città si mobilita contro i combattimenti in Ucraina. Venerdì, in occasione del primo anniversario dell’invasione russa, il ramo locale del movimento ‘Europa per la pace’ scenderà in piazza per chiedere l’immediato cessate il fuoco: “Negoziato per la pace! - si legge sul manifesto dell’evento - L’Onu convochi una conferenza internazionale, mettiamo al bando tutte le arme nucleari”. Ci sarà un seminario alle 15.30 presso la Camera del Lavoro, poi una fiaccolata per la pace che si concentrerà alla Gabella alle 18 e arriverà fino al teatro Ariosto. La meta vuole ricordare l’eccidio di Mario Baricchi e Fermo Angioletti, uccisi il 25 febbraio 1915 dall’esercito regio mentre manifestavano contro l’intervento italiano nella prima guerra mondiale.

Cristian Sesena, segretario provinciale Cgil, spiega: «In questi giorni ci saranno iniziative in tutto il Paese e molte altre in Europa. Serve creare una diplomazia dal basso, perché la politica non lo sta facendo. È una guerra per interposto paese, l’invasione russa è assurda ma noi italiani sappiamo bene che è una situazione diversa dalla Resistenza: i reali interessi del popolo ucraino c’entrano poco, si sta strumentalizzando senza raccontare che i civili devono lavorare 60 ore settimanali, hanno avuto riduzioni del salario minimo, vivono senza riscaldamento, luce e acqua».

Alessandro Miglioli, portavoce provinciale di Possibile, è stato per anni un analista politico e ha le idee chiare: «Putin è autoritario, omofobo e xenofobo, quanto di più lontano da me ci sia. Se chiediamo un negoziato non è perché siamo filoputiniano ma perché non sarà la violenza a fermarlo. La prima urgenza è fermare i combattimenti per non perdere altre vite, poi con la propaganda gli si farà perdere l’appoggio del popolo e ci sarà modo di riprendersi i territori sottratti».

Donne in Nero ci sarà, perché secondo Piera Vitale «in un anno in Europa non s’è alzata nemmeno una voce, non c’è stata nessuna seria iniziativa diplomativa e rischiamo una pesante escalation». «Tanto più che un recente sondaggio mostra che solo il 22% degli italiani è d’accordo con l’invio di armi a Zelensky, mentre il 55% è fortemente contrario» aggiunge la segretaria reggiana di Sinistra italiana Antonella Festa. «Il nostro governo vuole portare le spese militari al 2% del Pil e svincolarle dal patto di stabilità, sono scelte immorali».

Rina Zardetto, portavoce di Associazione reggiana per la Costituzione, crede che sia giusto manifestare contro «l’affermazione del pensiero unico bellicista: non è una guerra Russia-Ucraina ma fra due imperi, il pensiero critico è l’arma per creare un’Europa migliore».

Oltre agli enti già citati, l’iniziativa è promossa da Anpi, Arci, Arcigay Gioconda, ass. Haki Tumaini, ass. Mirni Most, BDS, la comunità Papa Giovanni XXIII, il coro dell’Armata rossa di Casa Bettola, Emergency, Filef, Jama Sahrawi, Iniziativa laica, Libera, l’Italia ripudia la guerra, Libera università popolare, Movimento nonviolento, operazione Colomba, Passaparola, Uisp, Bagnolo bene comune, Coalizione civica, Europa Verde, Movimento 5s, Potere al popolo, Partito del sud, Reggio in comune, Rifondazione comunista.