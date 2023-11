Reggio Emilia, perde il reddito di cittadinanza e sfascia il Postamat

Reggio Emilia, 12 novembre 2023 - Non riceve più il reddito di cittadinanza e danneggia il bancomat di Poste Italiane. E’ accaduto giovedì sera a Reggio Emilia. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno denunciato un uomo di 56 anni per danneggiamento aggravato. L’uomo ha preso di mira la sede delle Poste di via don Andreoli. Una volta sul posto, gli agenti hanno notato il bancomat con lo schermo totalmente infranto e la presenza di un 56enne italiano, il quale fin da subito ha ammesso di aver compiuto volontariamente il danneggiamento. Da una prima ricostruzione è emerso che l’uomo, presumibilmente per cause legate all’interruzione dell’erogazione del reddito di cittadinanza, aveva reagito infrangendo lo schermo del bancomat utilizzando un tubo metallico recuperato da un cantiere presente in quella zona. Al termine degli accertamenti, il 56enne è stato calmato, per poi essere denunciato in stato di libertà per il reato di danneggiamento aggravato.