Reggio Emilia piange Luisa dal Verme, decana degli insegnanti

Reggio Emilia, 30 agosto 2023 - Addio alla decana degli insegnanti reggiani. L’altra notte è deceduta la prof. Luisa dal Verme, aveva 105 anni ed era la storica docente di educazione fisica al liceo classico Ariosto di Reggio. Era nata il 23 marzo 1918: la Grande Guerra era ancora in corso, il padre Donnino era ufficiale medico a Pola. La professoressa Luisa dal Verme, che apparteneva ad una nobile ed antica famiglia, aveva frequentato dal 1938 al 1941 l’Accademia di educazione fisica di Orvieto dove si era diplomata. Aveva insegnato negli Istituti superiori di L’Aquila, Roma, Bergamo, Firenze, poi a Reggio al Liceo Spallanzani e quindi per decenni al liceo classico Ariosto a generazioni di studentesse, facendosi apprezzare per le sue doti professionali e umane. Era stata promotrice nella scuola di numerose iniziative sportive e di saggi ginnici. In occasione dei festeggiamenti per i 100 anni, dopo i discorsi augurali, la prof. dal Verme aveva letto con sicurezza una sua ampia, articolata e saggia “riflessione sull’arco della vita: giovinezza, maturità, tramonto” da lei scritta con grafia sicura su un foglio protocollo. Scriveva: “Ho imparato nella mia vita che nulla ci è donato: ogni affermazione, ogni conquista è il frutto di tanti sacrifici ma anche dell’aiuto di chi ci ha permesso di arrivare: genitori, fratelli, amici, insegnanti”. Nel suo discorso aveva fatto riferimento alla fede che l’ha sempre sostenuta e in particolare alla recita frequente del “Padre Nostro”, là dove si chiede al Signore, che conosce la fragilità di ognuno, di non abbandonarlo alla tentazione, e dell’”Ave Maria” capace di dare conforto. Con serenità aveva parlato degli anziani: “Loro riconoscono che sono più i ricordi delle speranze e per questo non lasciateli troppo soli. Hanno bisogno di tutto. Ascoltateli anche se a volte sono noiosi e scusateli se hanno momenti di tristezza. Sono coscienti di essere al tramonto. Sosteneteli. Vi ricompenseranno con la loro saggezza”. E aveva così concluso: “Questo ho capito in 100 anni di esistenza, sentendo personalmente quanto Dio mi ama con la sua Provvidenza”. I funerali sono fissati per domani, 31 agosto, alle 15 nella chiesa di San Pio X in via Kennedy a Reggio, prima della tumulazione nella tomba di famiglia, al cimitero monumentale cittadino.