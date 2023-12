Reggio Emilia, polacco in cella per furti in negozi e bar

Reggio Emilia, 5 dicembre 2023 – Gli agenti della Squadra mobile di Reggio hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale reggiano nei confronti di uno straniero di 27 anni, di origine polacca, senza fissa dimora, molto noto alle forze per precedenti penali, prevalentemente per reati contro il patrimoni come furti e rapine. A suo carico esistono gravi indizi in merito a sei furti e a un tentato furto in esercizi commerciali come bar e negozi alimentari, avvenuti tra agosto e settembre. Dopo l’ultimo colpo, era stato arrestato. Ora arriva un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere per altri episodi per i quali è sospettato dagli investigatori. Si trova in carcere a Reggio, a disposizione dell’autorità giudiziaria.