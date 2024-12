Reggio Emilia: potenziamento dei controlli di vicinato per la sicurezza urbana

Sala piena di residenti, ieri, ai Chiostri di San Pietro, per l’assemblea pubblica dedicata ai cittadini nell’esagono, stazione ed ex Gasometro. Durante l'incontro, sono stati discussi casi di spaccio e persone intente a drogarsi a cielo aperto, per ascoltare le misure da adottare e il ruolo strategico dei gruppi di vicinato nella prevenzione del degrado nella città storica.

"Obiettivo è costituire i controlli di vicinato in zone della città che ancora non li hanno organizzati", ha dichiarato il sindaco Marco Massari. "Una quarantina sono esistenti e altri ne sorgeranno, al fine di una prevenzione urbana". L’occasione è valsa a spiegare a tutti come funziona il sistema della sicurezza pubblica in provincia e come i cittadini possono contribuire ad accrescere i controlli di sicurezza.

"Prefettura, forze di polizia e sindaco vi concorrono, in un contesto in cui il comitato per la sicurezza pubblica è l’organo chiave", specifica Gabriele Gavazzi, capo di gabinetto della Prefettura. "Negli ultimi vent’anni si è cercato di coinvolgere la cittadinanza, attraverso la sicurezza partecipata, e una delle forme più diffuse è questa, i controlli di vicinato".

In sala sono presenti anche i dirigenti delle volanti e del nucleo operativo, a contatto con i cittadini nelle situazioni emergenti. "Riceviamo parecchi esposti, è necessario che il vostro attivismo sia canalizzato correttamente", chiude Gavazzi.

Assessore Davide Prandi alla Cura della città, delega partecipazione e manutenzioni, nota: "Siete tantissimi, a testimonianza dell’attivismo di Reggio. Teniamo a separare in maniera chiara le competenze, con Sara Di Antonio referente per i controlli di comunità e i tavoli di quartiere strumenti di compartecipazione".

A Sara Di Antonio il compito di spiegarne il funzionamento: "Parliamo di strumenti di prevenzione basati sulla partecipazione attiva; non sono ronde o pattugliamenti né spazi di intervento diretto o atti di eroismo, ma mezzi per migliorare vivibilità e sicurezza urbana. Gli attori di questa compartecipazione? Gruppi di controllo, polizia locale, amministrazione e forze dell’ordine. Tutti insieme allo scopo di favorire buone prassi, azioni preventive, quali i comportamenti virtuosi, videosorveglianza, azioni di polizia e contrasto al degrado".

Responsabile unità organizzativa complessa dei servizi territoriali - Nucleo città storica, Nello Monelli aggiunge: "Sono oltre 600 le telecamere installate nel territorio di Reggio, a cui aggiungere un gruppo certificato per avere notizie su ciò che accade. Con gruppo di via Pansa e gruppo di via Toschi ci sentiamo ogni volta che serve. Nelle attività di indagine, fondamentale è distinguere minacce reali da quelle percepite. Diverso il discorso della paura di infiltrazioni, che possono essere segnalate".

Ennio Ferrarini, membro effettivo della consulta centro storico e 300 ospiti dell’Omozzoli Parisetti, rincara: "Tema della sicurezza è quello più impattante, per il quadrante sud est intorno a via Toschi chiediamo l’attivazione dei poliziotti o dei vigili di quartiere che girino a piedi, e potenziamento delle telecamere".

Risponde una funzionaria della questura alla cittadina Dina Buccino, che rileva la difficoltà di mettersi in contatto con chi di dovere: "La città è divisa in zone ma fra non molto ci sarà un risponditore unico che in un tempo di 30 secondi vi dirigerà all’organo competente per capire la situazione e risolverla".