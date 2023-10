Reggio Emilia, presidio dei sindacati per la sicurezza sul lavoro

Reggio Emilia, 12 ottobre 2023 – Si svolgo in mattinata il presidio dei sindacati Cgil, Cisl e Uil davanti alla Prefettura di Reggio Emilia per chiedere attenzione sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. I segretari generali dei tre sindacati, insieme alle delegazioni, sono stati ricevuti dal prefetto Rita Cocciufa. Un incontro che i sindacati definiscono “importante, non solo istituzionale”. Cristian Sesena, Rosamaria Papaleo, e Roberto Rinaldi spiegano come la Prefettura “ha dimostrato grande apertura e disponibilità verso le nostre istanze proponendo un approccio fortemente operativo che è quanto speravamo di fronte alla attuale situazione”. E aggiungono: “Abbiamo ottenuto l’impegno ad un confronto costante che consisterà, innanzitutto, nell’apertura di un tavolo provinciale che dovrà riunire tutti i soggetti coinvolti dove si discuterà di interventi concreti, partendo dai due settori più esposti: edilizia e agricoltura. Occorre formazione anche verso le imprese non solo per i lavoratori, un maggior coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro e dei carabinieri, un pressing attivo verso le associazioni datoriali chiamate a fare da subito la loro parte. Sono questi alcuni degli obbiettivi che il tavolo sarà chiamato da subito a condividere e che come sindacati confederali stiamo caldeggiando da mesi”.