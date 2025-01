Reggio Emilia, provoca grave incidente e fugge in auto

Reggio Emilia, 26 gennaio 2025 - Tre feriti in due incidenti avvenuti nella notte sulle strade reggiane. Poco dopo la mezzanotte in via fratelli Manfredi, in città, si sono scontrate due auto. Ad avere la peggio è stata una donna di 37 anni, raggiunta dal personale dell’ambulanza e dall’autoinfermieristica per poi essere portata d’urgenza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova, in condizioni giudicate piuttosto serie. La persona alla guida della seconda vettura, però, non si è fermata dopo lo schianto, allontanandosi in fretta prima dell’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine. Ora gli agenti della polizia locale sono impegnati nelle indagini per cercare di identificare il conducente “pirata”, la cui vettura dovrebbe aver riportati seri danni alla carrozzeria nell’impatto con il veicolo della 37enne. E verso le due altro incidente, stavolta una sbandata in auto sulla corsia sud dell’Autosole, al km 147, all’altezza dell’abitato di Prato di Correggio, con due persone rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari per portare i feriti all’ospedale modenese di Baggiovara, oltre ai vigili del fuoco. Uno dei coinvolti ha riportato traumi di media gravità, più lievi le ferite dell’altro automobilista. Rilievi eseguiti dalla polizia stradale.