Reggio Emilia, quattro denunciati per la violenta aggressione

Reggio Emilia, 8 ottobre 2024 – Stava camminando a piedi nei pressi di piazza del Monte, in centro a Reggio Emilia, quando senza alcun apparente motivo è stato improvvisamente accerchiato e aggredito da quattro persone, che lo hanno pure ferito alla schiena con un’arma da taglio. Dopo l’aggressione, la vittima – uno straniero di 19 anni – si è recato in pronto soccorso per medicare ferite guaribili in una decina di giorni. Poi ha presentato denuncia ai carabinieri, con le indagini che hanno portato alla segnalazione alla magistratura di quattro giovani stranieri, tra i 24 e i 28 anni di età e senza fissa dimora, accusati di lesioni personali aggravate in concorso. Era accaduto di sera, a inizio agosto. Erano stati alcun passanti a segnalare al 112 la violenta aggressione. I carabinieri hanno acquisito le prime testimonianze, per poi raccogliere la querela della vittima. Si è partiti dall’indicazione fornita su uno dei presunti aggressori, arrivando anche agli altri indagati attraverso l’analisi delle sue frequentazioni. I quattro denunciati sono stati pure riconosciuti attraverso una apposita seduta fotografica.